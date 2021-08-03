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Українців немає серед постраждалих внаслідок пожежі в передмісті Афін – МЗС

«Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу», – написав Микола Кулеба у твіттері

Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про постраждалих внаслідок пожежі в передмісті Афін українців, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу», – написав Кулеба у твіттері.

Пожежа в передмісті Афін спалахнула за спеки у понад 40 градусів Цельсія і сильного вітру.

Через пожежу евакуюють людей із передмістя, зокрема дітей із дитячого табору відпочинку, були перебої з залізничними перевезеннями.

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