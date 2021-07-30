Авіація ДСНС почала гасити пожежі в Туреччині

Авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій приступила до гасіння лісових пожеж у Туреччині, повідомляє пресслужба відомства 30 липня.

За повідомленням, українські пожежні літаки здійснили перші скиди води увечері 30 липня.

«Пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Республіці Туреччина для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу міста Анталія», – йдеться в повідомленні.

Як додають у службі, літаки здійснили посадку в аеропорту «Газіпаша Аланія» і планують продовжити роботу 31 липня.

Раніше 30 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що направить два пожежні літаки до Туреччини для допомоги з гасінням лісових пожеж.

Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тисячі людей, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Пожежі в Туреччині виникли на тлі високих температур (понад 40 градусів Цельсія) і вітряної погоди. Вогонь поширився в регіоні, де розташовані туристичних курорти, зокрема, в провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

За останніми даними, щонайменше три людини загинули, понад 100 поранені внаслідок пожеж у Туреччині.