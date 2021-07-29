Пожежі в Туреччині: наразі невідомо про постраждалих українців – Кулеба

Наразі Міністерству закордонних справ невідомо про постраждалих внаслідок пожеж у Туреччині громадян України, повідомив міністр Дмитро Кулеба 29 липня.

За його словами, дипломати мають завдання моніторити ймовірні загрози безпеці українських громадян у зв’язку з пожежами.

«Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе», – заявив Кулеба.

Внаслідок пожеж у курортних районах Туреччини постраждали 53 людини. Також пошкоджені будинки, будівлі підприємств, теплиці та сільськогосподарські угіддя, згоріли десятки гектарів лісу.