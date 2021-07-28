У курортній частині Туреччини від пожеж постраждали понад пів сотні людей

У районі Манавгат турецької провінції Анталія велика лісова пожежа перекинулася на житлові райони, пише CNN Turk.

Постраждали 53 людини, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Пошкоджені будинки, будівлі підприємств, теплиці та сільськогосподарські угіддя, згоріли десятки гектарів лісу.

Для гасіння пожежі до провінції надіслали літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини та понад 400 фахівців. Рятувальники намагаються не допустити, щоб полум’я досягло автозаправних станцій на шосе Анталія – Аланья. За словами Пакдемірлі, поширенню пожежі сприяють вітер і низька вологість.

Мер Манавгата Шюкрю Сюзен сказав, що місцевих жителів довелося евакуювати. Як уточнює Hurriyet Daily News, евакуйовані жителі п’яти населених пунктів.