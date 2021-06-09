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09 червня 2021, Київ 09:00
Суспільство

«Дайош» 1 мільярд дерев за три роки! Чому президентську ініціативу не підтримують природоохоронці?

Вирубка лісів призводить до екологічних катастроф, але й масове заліснення не принесе позитивного результату

Президент України Володимир Зеленський ініціював екологічний проєкт «Зелена країна», мета якого – збільшити площу лісів в Україні. Заява голови держави викликала скепсис серед громадськості, зокрема, представників екологічних організацій. Втім, це не зменшує саму проблему збереження зелених насаджень в Україні.

«Зелена країна» – це не політичний, а суто екологічний проєкт для збереження довкілля, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», наголосив голова держави.

Блискавичні темпи посадок: «президентові потрібен калькулятор»

На гучні екологічні заяви президенти відреагувала інтернет-спільнота.

«Щоб посадити мільярд дерев в Україні за три роки, потрібно посадити більше ніж 10 дерев на секунду», – підрахувала політична блогерка Олена Яхно.

«Тепер ми спостерігаємо за своїми руками. Хто очолить проєкт «Велике садівництво» та опанує відповідний бюджет?» – запитує вона у своєму дописі у фейсбуці.

Свої розрахунки наводить і директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

«Якщо дерева садити зі щільністю 1 дерево кожні 5 метрів (десь так виглядає досить щільний ліс), то на одному гектарі поміститься 492 дерева. На квадратному кілометрі відповідно у сто разів більше - 49200 дерев. 330 мільйонів дерев за рік займуть 6 тисяч 775 квадратних кілометрів. За три роки це буде 20,3 тисяч квадратних кілометрів, це становить понад 3,6 відсотка підконтрольної (Києву) території України. Згідно з офіційними даними, існуючі ліси зараз займають ~16% території», – пише він на своїй сторінці у фейсбуці.

«Де взяти 330 мільйонів саджанців залпом, я навіть не буду коментувати. Хтось, хто підсуває президенту такі ідеї, має калькулятор?» – обурюється Святослав Павлюк.

Журналіст Денис Іванеско назвав обіцянки Зеленського «нонсенсом».

«Хто це зробить, звідки гроші на роботу і дерева? І головне питання – де саджати? Ринок землі у нас із 1 липня 2021 року. 1 мільярд дерев потребують 10 тисяч квадратних кілометрів землі. Це половину площі всієї Київської області треба засадити деревами», – зауважує він у пості.

Відновлювати, а не створювати

Не у захваті від президентських намірів й природоохоронці. Вони вважають їх нічим іншим, як погано продуманим політичним піаром, хоча сама проблема захисту українських лісів є надзвичайно актуальною.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк, ідея посадити мільярд дерев має лише красиву обгортку, а суть її для людей, що тямлять в екології, звучить катастрофічно. Крім вже зазначених питань, де розташувати цей мільярд, коли 56% земель віддані під ріллю, занепокоєння викликає і той факт, що спонтанна масова посадка зруйнує крихкі екосистеми.

Олексій Василюк
Олексій Василюк
Ця ініціатива загрожує знищенню всій нашій природі
Олексій Василюк

«В Україні є різні екосистеми. Половину країни складає степова зона. Маємо Полісся з меліорованими болотами і Карпати з лісами. Те, що продовжують нищити ліси у цих зонах, – це чомусь нікого не цікавить, натомість порушується питання про появу нових насаджень. Навіщо? Ця ідея мала б сенс, якби мова йшла про відновлення лісів, що були знищені під час минулорічних пожеж. У населених пунктах чи землях сільськогосподарського призначення саджати не будуть. Залишаються природні екосистеми – луки, степи, болота. Сумарно їх менше, ніж цей мільйон гектарів. До речі, у нас кожен третій вид Червоної книги – степовий, а кожний п’ятий – представник лук і боліт. Знищення цих видів суворо заборонено законом. Ця ініціатива загрожує знищенню всій нашій природі», – наголосив Олексій Василюк.

Минулорічні пожежі на Луганщині знищили майже 30 тисяч гектарів лісу
Минулорічні пожежі на Луганщині знищили майже 30 тисяч гектарів лісу

За даними Державного агенства лісових ресурсів, загальна площа усіх лісів України складає 10,4 мільйонів гектарів. Молодняки складають 16,9%, середньовікові – 47,5%, пристигаючі – 16,9%, стиглі і перестійні – 18,7%. Україна славиться своїми хвойними (сосна, ялина, ялиця), а також твердолистяними породами (дуб, бук, явір, ясень, граб).

Як вберегти ліси?

На думку екологів, існують кілька напрямків, як захистити ліси:

  • Не можна чіпати самосійні ліси. В Україні площі таких лісів доходять до 800 тисяч гектарів. Вони виросли впродовж кількох десятиліть на місцях тимчасово покинутих полів. І віддавати ці поля фермерським господарствам – нерозумна справа. За даними Державного агенства лісових ресурсів, самосійні ліси можуть збільшити лісистість України на 300 тисяч гектарів.
  • Припинити санітарну вирубку лісів у «сезон тиші», що загрожує масовому розмноженню диких тварин.
  • Слід врегулювати саме поняття «санітарних рубок», бо під їхнім виглядом відбувається в кінцевому підсумку повне знищення лісів.
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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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