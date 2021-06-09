«Дайош» 1 мільярд дерев за три роки! Чому президентську ініціативу не підтримують природоохоронці?

Президент України Володимир Зеленський ініціював екологічний проєкт «Зелена країна», мета якого – збільшити площу лісів в Україні. Заява голови держави викликала скепсис серед громадськості, зокрема, представників екологічних організацій. Втім, це не зменшує саму проблему збереження зелених насаджень в Україні.

«Зелена країна» – це не політичний, а суто екологічний проєкт для збереження довкілля, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», — наголосив голова держави.

Блискавичні темпи посадок: «президентові потрібен калькулятор»

На гучні екологічні заяви президенти відреагувала інтернет-спільнота.

«Щоб посадити мільярд дерев в Україні за три роки, потрібно посадити більше ніж 10 дерев на секунду», – підрахувала політична блогерка Олена Яхно.

«Тепер ми спостерігаємо за своїми руками. Хто очолить проєкт «Велике садівництво» та опанує відповідний бюджет?» – запитує вона у своєму дописі у фейсбуці.

Свої розрахунки наводить і директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

«Якщо дерева садити зі щільністю 1 дерево кожні 5 метрів (десь так виглядає досить щільний ліс), то на одному гектарі поміститься 492 дерева. На квадратному кілометрі відповідно у сто разів більше - 49200 дерев. 330 мільйонів дерев за рік займуть 6 тисяч 775 квадратних кілометрів. За три роки це буде 20,3 тисяч квадратних кілометрів, це становить понад 3,6 відсотка підконтрольної (Києву) території України. Згідно з офіційними даними, існуючі ліси зараз займають ~16% території», – пише він на своїй сторінці у фейсбуці.

«Де взяти 330 мільйонів саджанців залпом, я навіть не буду коментувати. Хтось, хто підсуває президенту такі ідеї, має калькулятор?» – обурюється Святослав Павлюк.

Журналіст Денис Іванеско назвав обіцянки Зеленського «нонсенсом».

«Хто це зробить, звідки гроші на роботу і дерева? І головне питання – де саджати? Ринок землі у нас із 1 липня 2021 року. 1 мільярд дерев потребують 10 тисяч квадратних кілометрів землі. Це половину площі всієї Київської області треба засадити деревами», – зауважує він у пості.

Відновлювати, а не створювати

Не у захваті від президентських намірів й природоохоронці. Вони вважають їх нічим іншим, як погано продуманим політичним піаром, хоча сама проблема захисту українських лісів є надзвичайно актуальною.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк, ідея посадити мільярд дерев має лише красиву обгортку, а суть її для людей, що тямлять в екології, звучить катастрофічно. Крім вже зазначених питань, де розташувати цей мільярд, коли 56% земель віддані під ріллю, занепокоєння викликає і той факт, що спонтанна масова посадка зруйнує крихкі екосистеми.

Ця ініціатива загрожує знищенню всій нашій природі

«В Україні є різні екосистеми. Половину країни складає степова зона. Маємо Полісся з меліорованими болотами і Карпати з лісами. Те, що продовжують нищити ліси у цих зонах, – це чомусь нікого не цікавить, натомість порушується питання про появу нових насаджень. Навіщо? Ця ідея мала б сенс, якби мова йшла про відновлення лісів, що були знищені під час минулорічних пожеж. У населених пунктах чи землях сільськогосподарського призначення саджати не будуть. Залишаються природні екосистеми – луки, степи, болота. Сумарно їх менше, ніж цей мільйон гектарів. До речі, у нас кожен третій вид Червоної книги – степовий, а кожний п’ятий – представник лук і боліт. Знищення цих видів суворо заборонено законом. Ця ініціатива загрожує знищенню всій нашій природі», – наголосив Олексій Василюк.

За даними Державного агенства лісових ресурсів, загальна площа усіх лісів України складає 10,4 мільйонів гектарів. Молодняки складають 16,9%, середньовікові – 47,5%, пристигаючі – 16,9%, стиглі і перестійні – 18,7%. Україна славиться своїми хвойними (сосна, ялина, ялиця), а також твердолистяними породами (дуб, бук, явір, ясень, граб).

Як вберегти ліси?

На думку екологів, існують кілька напрямків, як захистити ліси:

Не можна чіпати самосійні ліси. В Україні площі таких лісів доходять до 800 тисяч гектарів. Вони виросли впродовж кількох десятиліть на місцях тимчасово покинутих полів. І віддавати ці поля фермерським господарствам – нерозумна справа. За даними Державного агенства лісових ресурсів, самосійні ліси можуть збільшити лісистість України на 300 тисяч гектарів.

Припинити санітарну вирубку лісів у «сезон тиші», що загрожує масовому розмноженню диких тварин.

Слід врегулювати саме поняття «санітарних рубок», бо під їхнім виглядом відбувається в кінцевому підсумку повне знищення лісів.