Пожежі почастішали – ДСНС про початок сезону забороненого спалювання сміття

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про почастішання виїздів пожежників на гасіння пожеж на відкритих територіях із настанням весни.

«У багатьох регіонах країни ще не розтанув сніг, а люди вже розпочали активну боротьбу із господарським сміттям та залишками рослинності. Така діяльність, яка найчастіше здійснюється випалюванням, призвела до того, що збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, напередодні тільки на Закарпатті рятувальники 25 разів виїжджали на гасіння пожеж сміття, сухої рослинності та чагарників.

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«ДСНС нагадує: категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці», – звертаються у відомстві.

За даними ДСНС, торік в екосистемах було ліквідовано понад 40 тисяч пожеж, лише пожежна авіація здійснила понад тисячу вильотів для гасіння лісових пожеж.