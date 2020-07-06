Захисники довкілля звернулися до влади України та ЄС через проблеми лісової галузі

Група українських та західних організацій із захисту довкілля звернулася до української влади та керівництва Євросоюзу з вимогою реформувати лісову галузь. Про це йдеться в листах, які є в розпорядженні Радіо Свобода.

Звернення підписали британська організація Earthsight, швейцарський фонд Bruno Manser Fonds та українські екологічні громадські організації: «Українська природоохоронна група», «Мережа захисту національних інтересів АНТС», «Лісові ініціативи та суспільство», «Екоклуб» (Рівне) та Free Svydovets.

Підписанти, за заявою, «глибоко розчаровані браком політичної волі в Україні у питанні впровадження глибоких системних змін у сфері лісового господарства».

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«Майже кожний товар, виготовлений з української деревини, як на внутрішньому ринку України, так і на європейських чи світових ринках, потенційно може бути пов’язаний із корупційними зловживаннями, руйнуванням природного середовища, порушенням екологічних прав громадян, а також може підтримувати діяльність організованих злочинних груп. Корупція, незадовільна лісогосподарська діяльність та завдання шкоди навколишньому середовищу в лісових екосистемах є наслідками відсутності системних реформ у галузі», – йдеться в листах.

Автори звернення вказують на те, що українські Карпати мають найбільше біорізноманіття на континенті, а місцеві праліси відіграють важливу роль у запобіганні наслідкам зміни клімату.

«Ми вітаємо нещодавнє зобов’язання Прем’єр-міністра України вжити суворих заходів для подолання незаконних рубок у відповідь на нещодавній звіт Earthsight. Крім того, ми відзначаємо свіже рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України (Андрія Заблоцького – ред.). Однак, для вирішення проблеми нелегальної вирубки лісу у країні, дії української держави повинні сягнути значно далі за кадрові зміни та перевірки», – стверджують захисники довкілля.

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Автори листів звернулися до Верховної Ради, президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського з переліком вимог, зокрема:

Реорганізувати Державне агентство лісових ресурсів, розділивши його контролюючу та економічну функції

Забезпечити формування якісної політики управління лісовими ресурсами на основі підтримки та збереження екологічної, соціальної та економічної цінності усіх лісів України як у найближчій, так і довготривалій перспективі, спираючись на процес консультацій із широкою громадськістю»

Визнати існування проблеми незаконних санітарних рубок та незаконної лісозаготівлі та почати вирішувати її

Забезпечити відповідність господарської діяльності державних лісових господарств принципам Організації економічного співробітництва та розвитку з управління державними підприємствами

Завершити реформу Державної екологічної інспекції

До Європейської комісії та Європейського парламенту підписанти спрямували вимогу застосувати принцип «гроші в обмін на реформи» в лісовому секторі, формуючи подальшу політику макрофінансової підтримки України.

«Прив’язати будь-яке поточне та майбутнє фінансування лісового сектору України до реальних дій (а не усних обіцянок) із реструктуризації Держлісагентства з метою розділення, зокрема, економічної, природоохоронної та регуляторної функцій, а також дій із посилення екологічного контролю», – пропонують громадські активісти.

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Серед інших пропозицій до ЄС: завершити підготовку вказівок Регламенту ЄС щодо деревини і лісоматеріалів для України для запобігання потраплянню незаконної деревини на європейський ринок.

«Це буде вимагати проведення позапланової комплексної правової оцінки партій товарів з деревини, імпортованої з України, європейськими компаніями, що закуповують товари з української деревини», – йдеться в листі.

Крім того, захисники довкілля вимагають у ЄС визнати «суттєві недоліки схем сертифікації, які забезпечують законність чи стале походження деревини з України», посилаючись на звіт Earthsight «Ліси у пласкій упаковці», автори якого в тому числі вказують на ймовірні порушення з боку міжнародного регулятора Лісової наглядової ради (FSC). В цьому листі вони також закликають «до негайних структурних змін FSC» та закликають розширити дію Європейського регулювання деревини (EUTR) на всі вироби з деревини.

«Це – життєво необхідна можливість реформувати ведення лісового господарства в Україні на краще, створити середовище у ЄС, яке б підтримувало такі реформи, та викорінити корупцію та незаконні дії, що на даний час вразили торгівлю лісоматеріалами між Україною та ЄС. Її не можна змарнувати», – стверджують автори листів.

Радіо Свобода звернулося до пресслужби Кабінету міністрів для підтвердження інформації щодо отримання цього листа. У компанії Earthsight підтвердили, що вже надіслали їх, в обід 6 липня.

25 червня, після оприлюднення звіту Earthsight, який звинувачує FSC у маркуванні незаконно виробленої деревини, Лісова наглядова рада заявила, що їй відомо про випадки корупції в українській лісовій галузі, проте маркування регулятора не може замінити урядовий нагляд.

Британська неприбуткова організація Earthsight стверджує, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, що «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

Після цього компанія IKEA повідомила, що почала аудит постачальників деревини з України.