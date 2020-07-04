Міністр захисту довкілля пояснив, як правильно утилізувати маски і рукавички

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський роз’яснив, як правильно в домашніх умовах утилізувати використані маски і рукавички.

За його словами, такі відходи треба складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримувати в домашніх умовах не менше ніж 72 години.

Якщо маску і рукавички носила інфікована людина, яка перебуває вдома на самоізоляції, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще два пакети і щільно зав’язати, кажуть у міністерстві. Тримати також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер для сміття.

«Це європейський досвід, який себе зарекомендував. Наприклад, аналогічні рекомендації діють у Великій Британії: необхідно щільно зав’язати використані маску та рукавички в пакет, потім ще в один маркований пакет і в будь якому місці витримати не менше 72 годин», – розповів міністр.

Абрамовський додав, що для збереження довкілля краще за можливості використовувати багаторазові захисні маски.

«Відходи, які формуються в медичних закладах, потрапляють на утилізацію виключно до ліцензованих переробних підприємств, які чітко контролює Міністерство. Такі відходи утилізуються за певною програмою і не становлять після цього загрози для громадян», – повідомив міністр.

Через епідемію коронавірусу в Україні носіння масок є обов’язковим у громадських місцях, зокрема, у магазинах і в транспорті.

Міністерство охорони здоров’я очікує, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить законопроєкт, що встановлює штрафи за недотримання маскового режиму.

Цей документ регламентує встановлення штрафів за неносіння масок – для фізичних осіб штрафи становитимуть від 170 до 255 грн, для юросіб – власників закладів громадського харчування, спортзалів, магазинів – від 3,4 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.