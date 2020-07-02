МОЗ очікує, що Рада ухвалить законопроєкт про штрафи за відсутність масок

Міністерство охорони здоров’я очікує, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить законопроєкт, що встановлює штрафи за недотримання маскового режиму. Про це під час брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

Він уточнив, що законопроєкт уряд затвердив напередодні, 1 липня.

«Він регламентує встановлення штрафів за носіння масок – для фізичних осіб штрафи становитимуть від 170 до 255 грн, для юросіб – власників закладів громадського харчування, спортзалів, магазинів, якщо вони не дотримуються вимог, то для них штраф становитиме від 3,4 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Сподіваємося, що наші нардепи його підтримають», – наголосив Степанов.

В Україні станом на ранок 2 липня підтвердили 45 887 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 185 пацієнтів, одужали – 20 053. Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків захворювання, померли 12 людей, одужали 505.