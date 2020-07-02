Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 липня 2020, Київ 19:25
Новини | Політика

Кабмін звільнив голову Держагентства лісових ресурсів

Андрій Заблоцький був призначений на посаду лише в грудні 2019 року

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького, повідомив у фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«На своєму засіданні уряд ухвалив кадрове рішення – звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича», – повідомив Мокан.

При цьому причини звільнення Заблоцького не вказані.

Раніше сьогодні у соцмережі Андрій Заблоцький відзвітував, що об’єм незаконних рубок в Україні за п’ять місяців 2020 року скоротився на 46%.

Андрій Заблоцький був призначений на посаду лише в грудні 2019 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG