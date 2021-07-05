На Кіпрі щонайменше чотири людини загинули через наймасштабнішу пожежу за кілька десятиліть

Пожежа охопила південний Кіпр протягом вихідних, призвівши до загибелі щонайменше чотирьох людей та знищивши десятки будинків, сади та соснові ліси, перш ніж 4 липня пожежні змогли його приборкати.

Пожежа почалася біля села Аракапас 3 липня і швидко поширилася через сильний вітер та надзвичайну спеку, яка охопила середземноморську острівну державу. Щонайменше вісім гірських сіл у передгір’ї гірського масиву Троодос довелося евакуювати.

Міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що останки чотирьох загиблих людей були знайдені біля села Оду на південному краю гірського масиву. Уряд Єгипту заявив, що це єгиптяни-працівники фермерських господарств.

Нуріс описав пожежу як «найбільш руйнівну» пожежу з часу створення Республіки Кіпр у 1960 році.

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Президент Нікос Анастасіадес назвав пожежу «безпрецедентною трагедією» і найбільш масштабним таким випадком з 1974 року, коли війна розділила острів за етнічними ознаками після того, як Туреччина окупувала його північну третину.

Ближче до вечора 4 липня уряд повідомив про локалізацію пожежі завдяки «ефективним скиданням води грецькою та ізраїльською авіацією».

За словами речниці уряду, пожежні бригади залишатимуться в стані готовності всю ніч, щоб запобігти можливому повторному займанню.

67-річного фермера заарештували та утримують під вартою за підозрою у спричиненні пожежі. Поліція повідомила, що очевидець бачив, як він виїжджав із села Аракапас на своїй машині у той час, коли там почалася пожежа. Чоловік звинувачення заперечує.

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