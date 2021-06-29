В Індійському океані під час пожежі на судні загинув українець – МЗС

В Індійському океані під час пожежі на контейнеровозі загинув громадянин України, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру», – заявив Ніколенко.

За його словами, пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що перебували в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали, їхній стан задовільний.

«Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття до – 4 липня. Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі», – додав Ніколенко.

14 червня в Румунії мікроавтобус, в якому перебували українці, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду: двоє людей загинули.