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22 березня 2021, Київ 10:17
Новини | Події

Аварія українського автобуса в Польщі: 1 людина загинула, 5 – шпиталізовані

На початку місяця у приблизно цьому ж районі в аварії українського автобуса загинули п’ятеро людей (6 березня 2021 року)

Поблизу села Кашице (Кашичі – укр.) у Підкарпатському воєводстві Польщі вночі зазнав аварії автобус з десятьма громадянами України. Як повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко, одна людина загинула і п’ятеро госпіталізовані.

«Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу», – повідомив Ніколенко.

На початку місяця у приблизно цьому ж районі в аварії українського автобуса загинули п’ятеро людей із загалом 57-ми, що їхали в автобусі, і всі були громадянами України.

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