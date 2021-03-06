Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і травмованих у ДТП в Польщі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, чиї близькі загинули та зазнали травм унаслідок аварії автобуса в Польщі.

«Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги», – зазначив Зеленський.

МЗС України в повідомленні про трагедію вказало, що «за попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся».

У лікарнях у різних містах Польщі перебувають 35 українців, травмованих у ДТП в Польщі, повідомив Радіо Свобода генеральний консул у Любліні Василь Павлюк. Він також підтвердив, що жертвами аварії, яка сталася вночі 6 березня на трасі неподалік Перемишля, стали шестеро громадян України, тіла загиблих, за словами дипломата, відправлять в Україну після ідентифікації.

Також дипломат уточнив, що, за даними поліції, водій не перевищував швидкість.