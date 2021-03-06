У Польщі впав із дороги український автобус, щонайменше 6 загиблих, десятки травмованих

Щонайменше 6 українців загинули і 40 травмовані внаслідок ДТП із автобусом з українськими номерами в Підкарпатському воєводстві Польщі.

«Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», ­– повідомив зранку 6 березня речник МЗС України Олег Ніколенко.

За повідомленнями польських засобів інформації, трагедія сталася майже опівночі за місцевим часом (23:50, в Україні це було вже 0:50 6 березня). Перші бригади медиків прибули до місця аварії вже через 9 хвилин після ДТП.

За даними поліції, в автобусі було 57 людей, у тому числі двоє водіїв, усі вони є громадянами України. Транспортний засіб зніс обмежувальний бар’єр і частково з’їхав вниз із насипу автотраси.

Триває розслідування причин аварії.