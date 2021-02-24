Закон про підвищення штрафів для водіїв передали на підпис президентові

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений народними депутатами законопроєкт, що підвищує штрафи за порушення дорожнього руху, зокрема, посилює відповідальність за перевищення швидкості та водіння у стані сп’яніння. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон переданий на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Верховна Рада України 16 лютого ухвалила в другому читанні і в цілому закон № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

Відповідно до закону:

посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

змінено механізм притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі;

легалізовано використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адміністративне правопорушення.

Також, відповідно до закону, збільшуються розміри штрафів:

за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – з 510 до 1700 гривень;

за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1-2 роки або без такого.

за керування або передачу керування транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – 40800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років;

за керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20400 гривень, а повторне протягом року – 40800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення транспортного засобу).

Документ встановлює накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік за водіння у стані сп’яніння.

У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що після набрання чинності законом, який посилює відповідальність за перевищення швидкості та водіння у стані сп’яніння, смертність на дорогах знизиться на 10-15%.