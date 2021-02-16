Рада прирівняла водійські документи у «Дії» до паперових

Верховна Рада прирівняла цифрові документи водіїв у додатку «Дія» до паперових. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України «Про дорожній рух». Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою», – мовиться у повідомленні.

Ухвалений 16 лютого закон набуде чинності після його публікації.

В уряді нагадали, що раніше юридичну силу цифрових документів визначала постанова Кабінету міністрів.

10 лютого віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що понад 10 мільйонів українців скористались державним порталом й додатком «Дія», що надає онлайн-доступ до низки державних послуг, за рік від моменту його запуску.

Керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік заявляв 7 лютого, що в квітні додаток поповниться новими послугами, що пов’язані з підприємництвом і ЄСВ. Наразі там вже є можливість відкрити ФОП, зареєструвати дитину, отримати допомогу по безробіттю, зареєструвати авто, отримати послуги з землеустрою та інше.

6 лютого 2020 року команда Міністерства цифрової трансформації презентувала застосунок «Дія». На початку у ньому працювали електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) автомобіля. Тоді розробники ставили перед собою таку задачу: протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – уже у 2020 році.