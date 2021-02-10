Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 лютого 2021, Київ 12:22
Новини | Суспільство

Понад 10 мільйонів українців скористалися порталом «Дія» за рік –  Федоров

В умовах пандемії інтерес до порталу «Дія» зріс у рази

Понад 10 мільйонів українців скористались державним порталом й додатком «Дія», що надає онлайн-доступ до низки державних послуг, за рік від моменту його запуску. Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, розповідаючи про інновації в умовах пандемії в рамках тематичного форуму в Києві.

«Під час коронавірусу у п’ять разів збільшилася кількість користувачів державними послугами онлайн, реально трасформується споживацька поведінка», – сказав Федоров.

Михайло Федоров сформулював чотири цілі з цифрової трасформації країні, які наразі ставить перед своєю командою:

  • відцифрувати всі державні послуги, що є в країні;
  • покрити територію України на 95% інтернетом – мобільним і фіксованим;
  • навчити шість мільйонів людей базовій цифровій грамотності;
  • зробити один із найкращих у світі податкових і правових режимів для креативної і ІТ-індустрії.

Керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік заявляв 7 лютого, що в квітні додаток поповниться новими послугами, що пов’язані з підприємництвом і ЄСВ. Наразі там вже є можливість відкрити ФОП, зареєструвати дитину, отримати допомогу по безробіттю, зареєструвати авто, отримати послуги з землеустрою та інше.

6 лютого 2020 року команда Міністерства цифрової трасформації презентувала застосунок «Дія». На початку у ньому працювали електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) автомобіля. Тоді розробники ставили перед собою таку задачу: протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – уже у 2020 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG