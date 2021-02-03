Мінцифри: якщо потрібно буде зробити «COVID-паспорт» – зробимо

Міністерство цифрової трансформації України готове зробити паспорт для людей, які вакцинувалися від COVID-19, заявив міністр Михайло Федоров в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Залежно від того, який сценарій обере Міністерство охорони здоров’я і як сформує політику, ми будемо вже на це реагувати. Технічно ми готові до будь-якого сценарію. Якщо потрібно буде зробити «COVID-паспорт» – зробимо», – сказав Федоров.

У відповідь на питання, чи робитимуть документ на базі застосунку «Дія», міністр сказав: «Усе залежить від життєвих ситуацій, де застосовуватимуть такий документ. Якщо він буде застосовуватися для того, щоб здійснювати тільки міжнародні поїздки, – це один формат. У такому випадку, швидше за все, світова спільнота розроблятиме єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру».

«А якщо для відвідувань закладів всередині країни, тоді це буде внутрішній застосунок. Але поки не до кінця зрозумілі життєві ситуації, а також рішення, які прийматимуть різні уряди світу та наш уряд. І як загалом розгортатиметься епідеміологічна ситуація. Але це не проблема. Це просто відображення інформації з реєстру», – додав Федоров.

У світі обговорюють ідею запровадити паспорти для людей, які вже зробили щеплення від COVID-19. Документ може звільнити громадян від низки обмежень, запроваджених у межах боротьби з коронавірусною хворобою.