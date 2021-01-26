Електронний лікарняний запрацює в Україні у квітні – Федоров

Міністерство цифрової трансформації запустить електронний лікарняний у квітні, повідломив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

«У квітні ми запускаємо нові цифрові продукти в «Дії» на Diia Summit. Це будуть революційні послуги, над якими команда Мінцифри працює 24/7», – повідомив Федоров.

Зокрема, Мінцифри запровадить електронний лікарняний, який замінить паперовий лікарняний на електронний листок непрацездатності, а також на портал «Дія» додадуть кабінет платника податків, де з’являться податкові онлайн-послуги.

Мінцифри, каже Федоров, також запровадить послугу «Дія ID» – цифровий підпис, який полегшить отримання послуг онлайн, де кожен зможе підписувати документи в смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги.

Також буде доступна зміна місця реєстрації онлайн.

«Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі», – додав посадовець.

За словами Федорова, на портал «Дія» додадуть нові будівельні онлайн-послуги – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 і СС3. Крім того, з’явиться автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.

Федоров підкреслив, що вже готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

У липні минулого року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Перед тим, на початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.