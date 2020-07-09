В Україні у тестовому режимі запускають електронні лікарняні – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду, повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

«В електронній системі охорони здоров’я наразі розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це скоротить час і дасть змогу далі працювати з цією інформацією. Один із таких висновків – тимчасові листки непрацездатності (лікарняні). Наразі у нас в роботі підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних. Ми запускаємо електронні лікарняні в два етапи», – сказав посадовець.

За словами Кучера, Пенсійний фонд розробив спеціальний веб-інтерфейс на своєму сайті, де лікар за допомогою електронного цифрового підпису може вносити інформацію про пацієнта щодо його тимчасової непрацездатності. Далі в автоматичному режимі всім службам ця інформація надаватиметься з бази даних Пенсійного фонду.

«Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дасть змогу запустити електронні лікарняні до кінця літа», – додав заступник міністра.

Кучер наголосив, що Міністерство охорони здоров'я до 10 липня приймає від усіх відповідних медзакладів, які хочуть взяти участь у тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

«Коли ми відпрацюємо всі технічні моменти, зберемо зворотний зв’язок – переходитимемо до фінального затвердження нормативних документів і запуску електронних лікарняних», – сказав він.

Крім того, паралельно розробляється цільова модель е-лікарняних, яка буде впроваджена в eHealth і розпочне роботу на початку 2021 року.

На початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.