Рада посилила відповідальність за водіння у стані сп’яніння

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За документ, який передбачає посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані, проголосували 325 депутатів.

«Закон передбачає створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров’я громадян, а також підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху з чітким визначенням правових санкцій за вчинені правопорушення та забезпечення належного рівня реалізації прийнятих рішень в адміністративних справах у сфері безпеки дорожнього руху», – повідомили у Раді.

Відповідно до законопроєкту:

посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

змінено механізм притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі;

легалізовано використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адміністративне правопорушення.

Також, відповідно до закону, збільшуються розміри штрафів:

за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – з 510 до 1700 гривень;

за залишення місця ДТП – з 255 до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1-2 роки або без такого.

за керування або передачу керування транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – 40800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років;

за керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20400 гривень, а повторне протягом року – 40800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення транспортного засобу).

Документ встановлює накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік за водіння у стані сп’яніння.

Закон також доповнює Кримінальний кодекс статтею 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», згідно з якою:

Порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості, карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Ті самі діяння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Аналогічні порушення, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Якщо внаслідок порушення загинуло декілька людей, то це карається позбавленням волі на строк від семи до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

13 липня 2020-го Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в першому читанні.