Водіння в нетверезому стані: яка відповідальність і чи потрібна кримінальна?

Резонансна дорожньо-транспортна пригода повернула в суспільство гарячі дискусії щодо відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

У ДТП загинули 4 члени родини, а винуватцем, за повідомленням поліції, є водій у стані як мінімум алкогольного сп’яніння, правоохоронці не виключають і наркотичного.

На подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він вимагає жорсткішого покарання за такі порушення, аж до довічного ув’язнення, якщо є жертви. На тлі цих подій парламент швидко ухвалив у першому читанні відповідний законопроєкт 2695.

Втім, не так давно заголовки у ЗМІ рясніли повідомленнями, що «президент Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння на підпитку». Тепер же у протестах під Верховною Радою лунають вимоги її повернути.

Давайте розберемося, що до чого, і чому ця історія виявилася настільки заплутаною.

Коли водіння на підпитку мало стати «кримінальним правопорушенням»?

З 1 липня 2020 року. Так вирішили депутати у 2018 і ухвалили закон про зміни у Адміністративному і Кримінальному кодексах.

Простою мовою: статтю щодо водіння напідпитку (під номером 130) перенесли з Кодексу адміністративних правопорушень у Кримінальний кодекс (під номером 286-1).

Чи правда, що Зеленський її скасував?

Юристи стверджують, що ні. Хоча намір повернути статтю в адміністративну площину був: 17 червня депутати Верховної Ради ухвалили зміни у попередній закон (від 2018 року).

Але закон 3314 від 2018 року набув чинності швидше (1 липня), ніж президент Зеленський встиг підписати до нього зміни (3 липня).

«По суті, дія закону 3314 просто «в молоко», тому що його пізно підписали», – пояснює адвокат Владислав Власюк.

Чому вирішили це порушення знову віднести до адміністративних?

Це пояснювали тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу, у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення.

«У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години», – пояснили в МВС і зазначили, що підтримують ухвалення і підписання таких змін.

Так що ж тепер врешті працює?

Зараз настала певна правова невизначеність, пояснюють юристи. Бо зараз юридично стаття щодо керування транспортом у стані сп’яніння все ж таки міститься у Кримінальному кодексі.

А от фактично поліція застосовує адміністративні протоколи і статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, про що свідчить і сайт Департаменту патрульної поліції України.

Яке покарання за це зараз?

Якщо подивитися на сайт Патрульної поліції, то на тих водіїв, які керують транспортом на підпитку, складають «адміністративні протоколи за за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП».

Це позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф у 10,2 тисячі гривень, коли ця стаття була в адміністративному кодексі. Зараз її там немає. Тож така ситуація є небезпечною, зазначає адвокат Владислав Власюк.

«З великою долею ймовірності, в суді це все розвалиться. Тому що не можна притягнути до відповідальності на підставі того, чого в кодексі немає», – пояснює він.

Що далі?

Депутати терміново взялися за розгляд законопроєкту 2695, який і ухвалили в першому читанні. Цей закон має прибрати правову невизначеність. Він посилює також відповідальність за водіння на підпитку, але не робить її кримінальною.

«Зокрема, цим законопроектом пропонується ввести адміністративний арешт строком до 10 діб для негідників, які вдруге сідають за кермо в стані сп’яніння» – зазначає заступник голови МВС Антон Геращенко.

Законопроєкт вже має і підтримку, і критику.

Як пропонують посилити відповідальність?

Збільшити штрафи за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, за втечу з місця ДТП.

За керування транспортним засобом особою яка позбавлена такого права.

«Якщо особа, яку суд позбавив права керування за водіння в нетверезому стані, знов сідає за кермо, і його ловлять, отримує штраф у 20 тисяч гривень, плюс позбавлення права керування від 3 до 5 років, замість штрафу у 510 гривень станом на зараз», – наголошує адвокат Владислав Власюк.

Збільшити термін розгляду справи про адмінправопорушення до 1 року замість 3 місяців. Позбавити можливості закривати справи по завершенню терміну розгляду.

Збільшити штраф за керування транспортним засобом особою без посвідчення.

Збільшити штраф за перевищення швидкості на понад 50 кілометрів на годину до 3400 гривень.

«Прикрити лазівки», коли порушника звільняли від відповідальності за водіння на підпитку через «малозначність» такого правопорушення.

«В нас суди дуже люблять пробачати водіям таке правопорушення. Є дві рідні статті, 21 і 22 КУпАП: про «малозначність» порушення, про передачу на поруки трудовому колективу. Тільки в цьому році 460 рішень в реєстрі таких. Мова йде про сотні закритих проваджень щодо водіння у стані сп’яніння без штрафу, а по «малозначності» і новий законопроєкт виключає таку можливість», – роз’яснює можливу майбутню норму адвокат.

Які застереження?

Законопроєкт передбачає збільшення повноважень поліцейських.

Деяких депутатів та правників турбують положення щодо можливості зупинки транспортних засобів без причини, проведення оглядів машини та зобов’язання віддавати водійські посвідчення в руки правоохоронцю, складання протоколів без понятих, якщо здійснюється відеозапис.

І автори, і критики зазначають, що до другого читання ці положення будуть переглядати. Так само, як і суми штрафів та інші покарання.

Чи потрібна кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані?

Частина громадського активу наполягає на запровадженні саме кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

«Систематично люди вживають алкоголь за кермом. Тож запровадження кримінальної відповідальності має бути профілактикою, щоб люди навіть не думали сідати за кермо на підпитку. Незалежно від того, чи буде аварія, чи жертви, має бути кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі одразу за водіння в нетверезому стані» – зазначає адвокат Клим Братківський, який вийшов під стіни Верховної Ради на протест з цього приводу.

Насправді, питання в розмірі штрафів, вважає адвокат Владислав Власюк, і додає, що нічого не змінюється від того, в рамках якого провадження цей штраф буде накладений. Хіба що в такого порушника з’явиться запис про притягнення до кримінальної відповідальності.

«Мені в цілому подобається ідея саме кримінальної відповідальності: більш серйозно і солідно звучить. З іншого боку, погоджуюсь, що процедура дізнання складніша, ніж процедура притягнення до адмінвідповідальності – це раз. Потрібен вирок суду, а не постанова суду, яка в адмінці швидша і оперативніша – два. А головне – це знати, що якщо випив, то з великою ймовірністю отримаєш великий штраф як мінімум», – додає він.

А от разі ДТП із постраждалими та жертвами, кримінальна відповідальність в будь-якому разі настає, пояснюють юристи.