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13 липня 2020, Київ 22:24
Новини | Політика

Зеленський вимагає жорсткішої відповідальності за нетверезе водіння після ДТП під Києвом

раніше Зеленський підписав законопроєкт, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння напідпитку

Президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткішої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, внаслідок якого гинуть люди. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі президента з Кабінетом міністрів.

«Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув’язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось «відмазати», – цитує Зеленського пресслужба ОП.

Він також висловив співчуття родині чотирьох людей (двоє з них – діти), які загинули внаслідок ДТП в Київській області напередодні.

Водночас Офіс президента нагадав, що раніше, 2 липня, Зеленський підписав законопроєкт, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння напідпитку.

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«Міністерство внутрішніх справ максимально виступало за підписання закону № 720-IX (законопроект № 3314), за яким відповідальність за водіння напідпитку поверталася зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Були аргументи, що кримінальний порядок паралізує роботу, адже процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу», – йдеться в заяві ОП.

Відтак, на думку Зеленського, потрібно знайти «інший підхід»: збільшити штрафи та запровадити кримінальне покарання для нетверезих водіїв, які спричинили ДТП зі смертельними наслідками.

12 липня, за даними слідства, нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія «Мерседеса» затримали. Наразі він перебуває в лікарні.

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