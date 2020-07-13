Зеленський вимагає жорсткішої відповідальності за нетверезе водіння після ДТП під Києвом

Президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткішої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, внаслідок якого гинуть люди. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі президента з Кабінетом міністрів.

«Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув’язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось «відмазати», – цитує Зеленського пресслужба ОП.

Він також висловив співчуття родині чотирьох людей (двоє з них – діти), які загинули внаслідок ДТП в Київській області напередодні.

Водночас Офіс президента нагадав, що раніше, 2 липня, Зеленський підписав законопроєкт, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння напідпитку.

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«Міністерство внутрішніх справ максимально виступало за підписання закону № 720-IX (законопроект № 3314), за яким відповідальність за водіння напідпитку поверталася зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Були аргументи, що кримінальний порядок паралізує роботу, адже процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу», – йдеться в заяві ОП.

Відтак, на думку Зеленського, потрібно знайти «інший підхід»: збільшити штрафи та запровадити кримінальне покарання для нетверезих водіїв, які спричинили ДТП зі смертельними наслідками.

12 липня, за даними слідства, нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія «Мерседеса» затримали. Наразі він перебуває в лікарні.