Поліція відкрила провадження через ДТП під Києвом з чотирма загиблими

Поліція відкрила кримінальне провадження через дорожньо-транспортну пригоду під Києвом з чотирма загиблими, яка трапилася близько 17:20 12 липня.

Справа відкрита за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За даними слідства, водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє малолітніх дітей.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія «Мерседеса» затримали. Наразі він перебуває в лікарні.