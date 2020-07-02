У Польщі в ДТП постраждали близько двох десятків українців – МЗС

У Польщі 2 липня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус з українцями, в результаті 16 громадян України постраждали, шістьом знадобилась госпіталізація, одна людина в тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН в Департаменті консульської служби МЗС України, аварія сталася близько другої години дня за місцевим часом у Сілезькому воєводстві на трасі біля міста Богуславіце.

Згідно з повідомленням, зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус, в якому перебували близько 40 громадян України.

Польське видання Dziennik Polski повідомило, що громадяни України їхали автобусом на роботу. З посиланням на поліцію видання зазначило, що, за попередніми даними, у вантажівці-автоцистерні могло прорвати шину, що спричинило до її зіткнення не лише з автобусом, а й із ще одним автомобілем з причепом.