ДТП під Києвом: причетному водію повідомили про підозру

Водію автомобіля «Мерседес», який спричинив аварію в Київській області, внаслідок якої загинули четверо людей, повідомили про підозру. Про це 13 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у місті Києві», – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Раніше цього ж дня поліція повідомила про відкриття кримінального провадження через ДТП в Київській області.

12 липня, за даними слідства, нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія «Мерседеса» затримали. Наразі він перебуває в лікарні.