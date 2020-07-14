ДТП під Києвом: причетного водія заарештовано на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва заарештував на 2 місяці без права на заставу водія «Мерседеса», якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на Столичному шосе. Про це 14 липня повідомили у прокуратурі.

«Прокурор у судовому засіданні серед іншого зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання. Також він 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Суд задовольнив клопотання прокуратури у повному обсязі.

12 липня, за даними слідства, нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія «Мерседеса» затримали.