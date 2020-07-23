Законопроєкт про штрафи за нетверезе водіння буде значно змінений – Монастирський

Законопроєкт про посилення відповідальності за керування у нетверезому стані, який Верховна Рада підтримала у першому читанні 13 липня, буде значно доопрацьований. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

«Він дуже значно зміниться. Ми вже проводили робочу нараду з фахівцями. Буде дуже багато правок до цього законопроєкту (вже зараз очевидно). Є багато перекручень (в тому числі у суспільстві) щодо ідей цього законопроєкту, від частини з яких, я впевнений, доведеться відмовитись до другого читання. Це абсолютно нормальний процес», – розповів депутат.

Водночас, за словами Монастирського, у частині пунктів, які передбачає нинішній варіант законопроєкту, доведеться шукати компроміс. Наприклад, у питанні щодо профілактики пияцтва за кермом.

«Винятково від підвищення відоповідальності за пияцтво за кермом без профілактики ми результату не досягнемо значного. Тому профілактику потрібно робити так чи інакше. І тут я підходжу до дуже складного питання – питання додадкової підстави для перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння (тобто додаткової підстави зупинки). Звичайно, тут багато хто виступає проти, бо саме тут вбачають підстави і можливості для зловживання поліцейськими, але ми говоримо про те, що можемо знайти компроміс, визначивши конкретні місця, де це буде робитися, час», – говорить голова профільного парламентського комітету.

Інше суперечливе питання, яке після підтримки законопроєкту в першому читанні також викликало дискусії, – норми взаємодії водія та поліцейського після зупинки транспортного засобу.

«Ми проговорювали це питання не з керівниками поліції, а їздили до патрульних поліцейських, ми спілкувалися з рядовими, які їздять на лінії, і вийшли до такої моделі, що так, для того, щоб була безпека поліцейського, напркилад, руки водія мають бути на виду, коли він спілкується (не треба американської практики на кермі, ні), він може знімати, він може спілкуватися, але, зрозуміло, що в питаннях, коли людина ховає руки і це все, поліцейський може законно (підкреслюю) вимагати, щоб руки водія були на виду», – говорить депутат.

Щодо самого підвищення штрафів за перевищення швидкості, то, на думку Монастирського, збільшувати їх розмір треба за «значне перевищення».

«Мається на увазі те, коли швидкість збільшується на 50 км/год від дозволеної. Якщо, наприклад, в населеному пункті передбачено 60 км/год обмеження, це (підстава для штрафу – ред.) буде 110 км/год відповідно. Якщо це – траса і дозволено 110 км/год, то значна відповідальність логічно настає, я думаю, коли 160 км/год», – вважає голова профільного парламентського комітету.

При цьому, за прогнозом Монастирського, доопрацьований законопроєкт можуть винести на розгляд до сесійної зали не раніше, ніж восени.

«Я не бачу його винесення на позачергові сесії у літній період. Думаю, що, швидше за все, він має розглядатися планово, у вересні, бути спокійно доопрацьований, обговорений, в тому числі, з широкою громадськістю. Можливо, ми також проведемо круглий стіл з противниками і прихильниками цього закону, щоби вийти справді на якусь компромісну модель. Я думаю, що провівши певну дискусію, депутати все ж таки підуть назустріч у тих питаннях, де неможливо відмовити в безпеці в першу чергу», – підсумовує депутат.

13 липня Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в першому читанні.