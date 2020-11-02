Смертельне ДТП на Столичному шосе: водія засудили до 10 років в’язниці – прокуратура

Суд засудив водія, який спричинив аварію з кількома загиблими на Столичному шосе, до 10 років ув’язнення, повідомляє Київська міська прокуратура.

Таким чином суд задовольнив вимогу прокурора, яку той озвучив 29 жовтня. Обвинувачений отримав максимальне покарання, яке передбачає стаття Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

«Також водія позбавлено права керувати транспортними засобами строком на три роки. Крім того, судом у повному обсязі задоволено цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди», – додають у прокуратурі.

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Правоохоронці повідомляли, що 12 липня нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

Після ДТП президент України Володимир Зеленський вимагав жорсткішої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.