ДТП у Києві: підозрюваного відправили під домашній арешт

У суботу, 31 жовтня, Шевченківський суд Києва відправив підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Хрещатику під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.

66-річний Юрій Назаренко також має носити електронний браслет.

Як повідомляє «Громадське», у суді чоловік заявив, що йому стало погано коли він повертав на Хрещатик і після цього він нічого не пам’ятає.

На засіданні суду був присутній лікар. За його словами, у Назаренка раніше стався інсульт, 19 жовтня його прооперували, а 26-го – виписали з лікарні. 30 жовтня він приїзжав у кардіоцентр на повторний огляд. Заборон на керування автомобілем у чоловіка не було. Лікар додав, що Назаренку наразі потрібен медичний нагляд.

Адвокат Назаренка наголосив, що його підзахисному шкода за те, що сталося, він усвідомлює провину та готовий заплатити компенсацію постраждалим.

30 жовтня автомобіль Land Rover, водій якого, за даними прокуратури, втратив контроль над керуванням, заїхав на пішохідну зону на майдані Незалежності, в’їхав у зупинку громадського транспорту та протаранив кілька авто. Двоє людей загинули, четверо отримали травми.

Водію, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Києві, повідомили про підозру. Дії чоловіка кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох людей.