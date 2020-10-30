Попередньо в крові водія, який спричинив ДТП на Майдані, не виявили слідів алкоголю – прокуратура

В крові водія, який причетний до смертельної аварії в центрі Києва, експрес-тест не виявив слідів алкоголю, повідомляє Київська міська прокуратура 30 жовтня.

Як зазначають у столичній прокуратурі, за фактом дорожньо-траснпортної пригоди в центрі міста відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох людей.

«Вирішується питання щодо затримання 65-річного водія у порядку ст. 208 КПК України. Попередньо, експрес дослідження не виявило у нього ознаків алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні прокуратури.

В разі визнання винним водію поточна кваліфікація передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права на керування транспортом на термін до трьох років.

Згідно з правилами дорожнього руху, водій не повинен керувати транспортним засобом під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та концентрацію.

30 жовтня автомобіль Land Rover, водій якого, за даними прокуратури, втратив контроль над керуванням, заїхав на пішохідну зону на Майдані незалежності, в’їхав у зупинку громадського транспорту та протаранив кілька авто. Двоє людей загинули, четверо отримали травми.