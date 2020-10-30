ДТП в центрі Києва: автомобіль заїхав на пішохідну зону, двоє загиблих

Двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранення внаслідок аварії на Майдані незалежності в Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Автівка на великій швидкості заїхала на пішохідну зону і влетіла в зупинку громадського транспорту.

Поліція Києва повідомила, що наразі встановлює обставини ДТП.

«Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу», – повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці також спілкуються з 66-річним водієм та перевіряють його на стан алкогольного сп’яніння. Тривають слідчі дії.