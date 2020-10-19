На Львівщині у ДТП загинули три людини

У понеділок, 19 жовтня, у ДТП поблизу села Зубра на Львівщині загинули три людини. Про це повідомляє поліція.

Аварія за участі автомобілів «ВАЗ-2109», «Опель Астра», «Мазда» та «Сітроен» сталася на шосе «Київ – Чоп» близько 10-ї ранку.

«Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир «ВАЗ», травмований пасажир автомобіля «Сітроен» помер дорогою до лікарні. Особисті дані учасників ДТП уточнюються», – мовиться у повідомленні.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Поліція вирішує питання правової кваліфікації інциденту.