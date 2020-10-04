Жінка загинула в ДТП у Броварах, скоєному нетверезим дільничним – поліція

У Броварах на Київщині 4 жовтня водій, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок, одна з яких загинула, іншу – доправили до лікарні, повідомляє Національна поліція.

За даними НПУ, за кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції.

«Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання», – заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 17:50.

За даними Патрульної поліції (станом на вересень), з початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 500 людей, близько 3 тисяч були травмовані.