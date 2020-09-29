Запоріжжя: в ДТП за участі 15-річного водія загинули троє людей

У місті Пологи на Запоріжжі внаслідок ДТП загинули троє людей, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє поліція.

«Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля «Chery» 2004 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги. Водія та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні», – мовиться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Для встановлення всіх обставин ДТП поліція розшукує свідків.