Затриманого через аварію у Броварах експоліцейського взяли під варту – прокуратура

Затриманому після автоаварії у Броварах Київської області 4 жовтня експоліцейському суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, затриманому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Процесуальне керівництво за фактом ДТП у Броварах здійснює Київська обласна прокуратура, йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 4 жовтня близько 6-ї вечора на нерегульованому пішохідному переході у місті Бровари було скоєно наїзд на двох жінок 1977 та 1998 року народження. Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці події, інша – з тяжкими травмами у лікарні. За даними Нацполіції, за кермом автомобіля перебував поліцейський.

Голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що цей поліцейський (дільничий офіцеро поліції Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві) вже звільний з органів внутрішніх справ, а його безпосередній керівник «після проведення службового розслідування буде знятий з посади».