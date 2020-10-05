Для затриманого через аварію у Броварах поліцейського проситимуть взяття під варту – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили про підготовку клопотання про обрання затриманому після автоаварії у Броварах Київської області 4 жовтня на той час поліцейському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Попередньо встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження медичного освідування на стан сп’яніння він відмовився. 4 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали поліцейського в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йжеться в повідомленні на сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що затриманий є дільничим офіцером поліції Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві.

За даними поліції, 4 жовтня близько 6-ї вечора на нерегульованому пішохідному переході у місті Бровари було скоєно наїзд на двох жінок 1977 та 1998 року народження. Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці події, інша – з тяжкими травмами у лікарні. За даними Нацполіції, за кермом автомобіля перебував поліцейський. Голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що цей поліцейський звільний з органів внутрішніх справ, а його безпосередній керівник «після проведення службового розслідування буде знятий з посади».