ДТП автобуса на «Видубичах» у Києві: водію повідомили про підозру

Водію, який був за кермом автобуса, що втрапив у дорожньо-транспортну пригоду біля станції метро «Видубичі» у Києві ввечері 28 жовтня, повідомлено про підозру.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, 63-річному водію громадського автобуса повідомили про підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще двоє травмовані.

Інкримінована стаття – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з неможливістю керувати транспортними засобами до 3 років або без такого обмеження.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомли в прокуратурі.

Ввечері 28 жовтня станції метро «Видубичі», за даними поліції, водій автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, здійснив наїзд на людей на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 року народження загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 років народження були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Чому 63-річний водій автобуса не впорався з керуванням наразі невідомо.