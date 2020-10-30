Прокуратура попросила 10 років позбавлення волі для водія у справі про ДТП із загиблою сім’єю

Прокуратура Києва попросила 10 років позбавлення волі для водія в справі про липневу дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе, коли загинули чотири члени сім’ї.

Під час дебатів 29 жовтня прокурор попросив максимальне покарання з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.

За даними прокуратури, обвинувачений повністю визнає свою вину.

Вирок у справі має буде оголошений 2 листопада 2020 року.

Правоохоронці повідомляли, що 12 липня нетверезий водій «Мерседеса» зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Унаслідок інциденту водій та троє пасажирів авто «Хюндая» загинули. Серед них – двоє дітей восьми та 10 років.

Хлопчика 2006 року народження доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

Після ДТП президент України Володимир Зеленський вимагав жорсткішої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.