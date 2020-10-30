ДТП в центрі Києва: водію повідомили про підозру

Водію, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Києві, повідомили про підозру. Про це заявила Київська міська прокуратура.

Дії чоловіка кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох людей.

«Наразі водія затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з кваліфікацією, 66-річному водію загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права на керування транспортом на термін до трьох років.

Київська прокуратура уточнила дані щодо загиблих – це дві жінки 79 і 30 років, які загинули на місці. Ще трьох людей, які були в одному з пошкоджених автомобілів, госпіталізували, серед них – п’ятимісячна дитина. За даними правоохоронців, експрес-тест не виявив слідів алкоголю в крові водія.

30 жовтня автомобіль Land Rover, водій якого, за даними прокуратури, втратив контроль над керуванням, заїхав на пішохідну зону на майдані Незалежності, в’їхав у зупинку громадського транспорту та протаранив кілька авто. Двоє людей загинули, четверо отримали травми.