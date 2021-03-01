На Львівщині сталося ДТП за участю Олександра Дубінського

Сьогодні близько 6:30 на трасі Чоп-Київ, біля Стрия Львівської області, сталося ДТП за участі народного депутата Олесандра Дубінського, зіштовхнулись два автомобілі.

Зокрема, Toyota Land Cruiser керував народний депутат Олександр Дубінський, інший – Jeep Compas із львівськими номерами. Водій і пасажир другого автомобіля зараз перебувають у Стрийській міській лікарні. Поліція не повідомляє подробиць ДТП, зокрема, хто саме виїхав на зустрічну смугу.

Речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська у коментарі Радіо Свобода, двоє осіб у шпиталі і їх обстежують медики. Обставини ДТП встановлюються.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 286, частиною 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Олександр Дубінський був депутатом від «Слуги народу». 1 лютого цього року його виключили з фракції, коли міністерство фінансів США оголосило про впровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Олександра Дубінського, та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.