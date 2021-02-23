П’ять автомобілів зіткнулися на трасі Київ – Чернігів, є загиблі – поліція

На 40-му кілометрі траси Київ – Чернігів сталася ДТП за участі п’яти автомобілів, є загиблі і поранені, повідомляє патрульна поліція.

«Інформуємо вас про те, що на автодорозі поблизу села Залісся, в напрямку Києва трапилася автопригода за участю п’яти транспортних засобів… Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі. Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху», – йдеться в повідомленні.

Скільки саме людей загинули і травмовані і в якому стані вони перебувають – у поліції не уточнюють.

Водіїв просять врахувати цю інформацію, бути обережними і, за можливості, утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.

У Міністерстві внутрішніх справ нещодавно заявили, що очікують зниження смертності на дорогах на 10-15% після набрання чинності законом, який посилює відповідальність за перевищення швидкості та водіння у стані сп’яніння.