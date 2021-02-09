Івано-Франківщина: у ДТП загинули дві людини, постраждали 13

В Івано-Франківській області у ДТП за участю маршрутки загинули дві людини, 13 отримали травми. Про це повідомили у поліції.

«08 лютого близько 23:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига» в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ відбулася ДТП з потерпілими. Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша», – мовиться у повідомленні.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Рогатинщини. Ще 13 пасажирів автобуса госпіталізували з травмами різного ступеня складності.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі були тверезі, наголосили у поліції.

Водія вантажівки затримали на місці аварії. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Водію повідомлять про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід.