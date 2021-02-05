До Києва обмежать в’їзд великогабаритного транспорту через негоду – КМДА

8-9 лютого до Києва обмежать в’їзд великогабаритного транспорту через негоду, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Про точний час початку дії обмеження буде повідомлено окремо. Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки», – розповіли в КМДА.

8 лютого в Києві очікують значний сніг та хуртовини. Водіїв просять не користуватися особистими авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

У КМДА закликають водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.