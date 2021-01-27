Третій день поспіль у Києві фіксують температурні рекорди – метеорологи

У Києві продовжують фіксувати температурні рекорди. Про це 27 січня повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«26 січня у Києві максимальна температура повітря піднялась до +6,9°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1975 року на 0,2°С», – йдеться в повідомленні.

Напередодні метеорологи казали, що 25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

А от 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4 градуса, що на 0,6 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.