ДСНС попереджає водіїв про складні погодні умови

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає водіїв про несприятливі погодні умови, які можуть завадити нормальному руху дорогами України.

«8 лютого у західних, центральних, Житомирській, Київській, Чернігівській областях значний сніг, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см). На Прикарпатті та у південних областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ (І рівень небезпечності – жовтий)», – розповіли у ДСНС.

Повідомляється також про ожеледицю на дорогах, що може призвести до порушення руху транспорту.

«ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!» – мовиться у повідомленні.

За даними синоптиків, у Києві вдень -7…-9, сніжитиме.