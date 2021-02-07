Рятувальники розповіли про ситуацію з негодою в Україні

Державна служба України розповіла про ситуацію з негодою в Україні.

Станом на 20 годину спостерігався місцями невеликий сніг у Львівській (сніговий покрив до 10 см), Тернопільській (сніговий покрив 7 см), Івано-Франківській (сніговий покрив 5 см) та Хмельницькій областях (сніговий покрив 5 см), на Закарпатті – дощ.

До кінця доби 7 лютого у західній частині України прогнозують сніг. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях – значний сніг. На Закарпатті – сніг з дощем, ожеледь.

У північних, центральних та південних областях місцями спостерігається невеликий сніг (на крайньому півдні з дощем), у східних областях без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с

На Київщині без опадів, лише до кінця доби по області очікується місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура 9-12 градусів морозу.