У Чехії й Словаччині випав кольоровий сніг

У Чехії й Словаччині на вихідних падав кольоровий сніг. Як повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут, це пов’язано з тим, що рожевий пил зі Сахари досяг теренів країн у південно-західному повітряному потоці.

Внаслідок незвичного явища сніг, який зараз покриває більшість теренів Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий й помаранчевий кольори.

«Над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу, який завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади і на снігу їх добре видно», – пояснила причину явища метеоролог Дагмар Гонсова.

Особливо мальовничими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси й зимові санаторії в горах, пишуть чеські ЗМІ.

Таким снігом у суботу засипало й інші країни Європи, зокрема, іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію, австрійський Тироль.