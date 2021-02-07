Тиждень в Україні почнеться зі снігопадів – Укргідрометцентр

Тиждень в Україні почнеться зі снігопадів, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

Сніг 8 лютого прогнозують практично в усіх областях України. Винятком стане Закарпаття, де очікують сильні дощі і 7-9 градусів тепла.

На заході країни прогнозують від мінус 8 до плюс 2 градусів тепла, на півночі – 6-10 градусів морозу, на сході – 3-6 градусів морозу, на півдні – переважно 2-7 градусів тепла (в окупованому Криму – 9-11 градусів тепла), у центральних областях – 3-6 градусів морозу.

У поліції закликали за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.